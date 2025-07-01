Dolar
39.83
Euro
46.92
Altın
3,341.87
ETH/USDT
2,431.20
BTC/USDT
106,232.00
BIST 100
10,080.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile görüştü. -VTR-
logo
Spor, Futbol

RAMS Başakşehir, Luca Ekrem Stancic'i transfer etti

RAMS Başakşehir, Bayern Münih altyapısından yetişen 18 yaşındaki kaleci Luca Ekrem Stancic'i kadrosuna kattı.

Can Öcal  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
RAMS Başakşehir, Luca Ekrem Stancic'i transfer etti

İstanbul

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye'nin 18 ve 17 yaş altı milli takımlarında forma giyen Stancic'in Almanya pasaportu da bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Osmaniye'de yapımı tamamlanan 89 köy evi depremzedelere teslim edildi
"Yenidoğan çetesi" davasının duruşması yarına ertelendi
Uzmanlar Gemlik'teki depremlerin İstanbul'la ilişkisini değerlendirdi
Türkiye, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmasını "olumlu" karşıladı
İstanbul'da, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergi ve sorumluları hakkında suç duyurusu

Benzer haberler

RAMS Başakşehir, Luca Ekrem Stancic'i transfer etti

RAMS Başakşehir, Luca Ekrem Stancic'i transfer etti

TSYD Ankara Şubesi Kupası'nda 2 Ağustos'ta başkent derbisi oynanacak

RAMS Başakşehir, Nuno Da Costa'yı renklerine bağladı

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, yeni sezon için iddialı

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, yeni sezon için iddialı
Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da

Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da
Monaco, Barcelona'dan Ansu Fati'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı

Monaco, Barcelona'dan Ansu Fati'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet