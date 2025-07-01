RAMS Başakşehir, Luca Ekrem Stancic'i transfer etti

İstanbul
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
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Türkiye'nin 18 ve 17 yaş altı milli takımlarında forma giyen Stancic'in Almanya pasaportu da bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.