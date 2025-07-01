Sakaryaspor, Caner Erkin'i renklerine bağladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 36 yaşındaki futbolcu Caner Erkin'i transfer etti.
Sakarya
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Caner Erkin ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah forma altında başarılar dileriz. Hoş geldin Caner." ifadeleri kullanıldı.
Geçen sezonu Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'da geçiren Caner Erkin, 28 resmi maçta forma giydi.
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