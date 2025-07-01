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Spor

Sakaryaspor, Caner Erkin'i renklerine bağladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 36 yaşındaki futbolcu Caner Erkin'i transfer etti.

Emre Ayvaz  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
Sakaryaspor, Caner Erkin'i renklerine bağladı

Sakarya

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Caner Erkin ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah forma altında başarılar dileriz. Hoş geldin Caner." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezonu Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'da geçiren Caner Erkin, 28 resmi maçta forma giydi.

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