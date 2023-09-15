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Spor, Futbol

Galatasaraylı Sanchez: Elimizden gelen her şeyi vererek Şampiyonlar Ligi'nde gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz

Galatasaray'ın İngiliz ekibi Tottenham'dan kadrosuna kattığı Davinson Sanchez, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takım olarak ellerinden gelen her şeyi verip gidebildikleri noktaya kadar gitmek istediklerini söyledi.

Bozhan Memiş  | 15.09.2023 - Güncelleme : 15.09.2023
Galatasaraylı Sanchez: Elimizden gelen her şeyi vererek Şampiyonlar Ligi'nde gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulübün yeni transferi Sanchez, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, transferde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu transferin gerçekleşmesi için 3 aydır mücadele eden herkese teşekkür ediyorum. Aileme de teşekkür etmek istiyorum. Bu kararı ben kendi başıma vermedim, hep birlikte aldık. Bana destek oldular." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün hedefleriyle ilgili de konuşan Sanchez, "Ben buraya takımı geliştirmek için geldim. Şu anda çok iyi bir takımımız var. Ligde şampiyonluğa oynayacağız, Türkiye Kupası'nı kazanmaya çalışacağız ve tüm oyuncuların olmak istediği yerde, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zor bir grup aşaması var. Elimizden gelen her şeyi vererek Şampiyonlar Ligi'nde gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Şimdi gruptaki maçlara odaklanmamız ve kendimizi bunun için hazırlamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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