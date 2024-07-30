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Spor, Futbol

Galatasaraylı futbolcu Emin Bayram, Belçika takımı KVC Westerlo'ya transfer oldu

Galatasaray Kulübü, Emin Bayram'ın, Belçika ekibi KVC Westerlo'ya transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Galatasaraylı futbolcu Emin Bayram, Belçika takımı KVC Westerlo'ya transfer oldu

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram’ın transferi konusunda KVC Westerlo ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre KVC Westerlo, şirketimize net 4 milyon avro tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca, futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde KVC Westerlo elde edeceği transfer bedelinin yüzde 50'sini sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir. Ek olarak, kulübümüzün futbolcuyu satın alma önceliği bulunmaktadır." denildi.

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