Euro
8.51
Dolar
7.06
BIST 100
1,527.17
Altın
1,811.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Futbol

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan: Mutluyuz, liderliği aldık

Süper Lig'in 24. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan, rakipleri karşısında iyi mücadele ederek kazandıklarını söyledi.

Ercan Doğan   | 06.02.2021
Galatasaraylı futbolcu Arda Turan: Mutluyuz, liderliği aldık Fotoğraf: Serhat Çağdaş / AA

Istanbul

Arda, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, derbi maçına iyi hazırlandıklarını belirterek, "Bugün hocamızın babası Talat amcanın ölüm yıldönümü. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin. Hocamızın annesinin ellerinden öpüyorum. Böyle bir evlat yetiştirmişler ki ülke futbolunun en büyük adamı olmuş. Bu sabah hocamız ekstra bizi sahaya çıkararak taktik anlamda bütün maçı anlattı. Hocamız ne anlattıysa karşımıza çıktı. Mutluyuz liderliği aldık. Derbiyi kazanmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Üç gün sonra Alanya maçı var, devam edeceğiz." dedi.

Takımın tek golünü atan yeni transfer Mustafa Muhammed'in performansına değinen Arda, "Muhteşem oynadı, galibiyet golünü attı." ifadelerini kullandı.

Maçın ardından gol sevinçleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Arda, "Maç sabahı 'böyle bir sevinç yapalım' dedik. Kendisine 'ben atamam, sen atarsın' dedim. Maç öncesindeki geceler tesiste kalıyorum. Kamp yoktu. Hocamız da oradaydı. Eskilerden konuştuk. Yarın ne olacak diye düşündüm. Kazandığımız için mutluyum." diye konuştu.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 897 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 470 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 106 milyonu geçti
Çin, Sinovac'ın Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına onay verdi
'Çocuklarım, eniştelerim geliyorlardı, eve almadan pencereden konuşuyordum'

Benzer haberler

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: Bu maçta yaşadıklarımız, gördüklerimiz, şampiyonluğun habercisi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: Bu maçta yaşadıklarımız, gördüklerimiz, şampiyonluğun habercisi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: Fenerbahçe'ye karşı çekilen çizgiler biraz farklı çiziliyor

Galatasaraylı futbolcu Muslera: Geçen sezonki gibi güzel bir galibiyet aldık

Fenerbahçeli taraftardan Abdurrahim Albayrak'a saldırı girişimi

Fenerbahçeli taraftardan Abdurrahim Albayrak'a saldırı girişimi
Galatasaraylı futbolcu Arda Turan: Mutluyuz, liderliği aldık

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan: Mutluyuz, liderliği aldık
Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa: Hedefimize doğru ilerlemeliyiz

Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa: Hedefimize doğru ilerlemeliyiz