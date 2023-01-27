Dolar
18.81
Euro
20.44
Altın
1,929.75
ETH/USDT
1,610.90
BTC/USDT
23,271.00
BIST 100
5,191.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın açılışı gerçekleştirilecek Denizli Honaz Tüneli'ndeki incelemelerin ardından açıklamalarda bulunuyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
logo
Spor, Futbol

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, 4 milli maçtan men cezası aldı

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Gana ile oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası karşılaşmasında hakeme itirazları sebebiyle 4 milli maçtan men cezası aldı.

Mutlu Demirtaştan   | 27.01.2023
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, 4 milli maçtan men cezası aldı

İstanbul

FIFA, 2 Aralık 2022'de Gana ile Uruguay arasında yapılan Dünya Kupası maçında yaşanan olaylar nedeniyle verilen cezaları açıkladı.

Hakeme karşı sergiledikleri saldırgan davranış sebebiyle Uruguay Milli Takımı'ndan Fernando Muslera ve Jose Maria Gimenez'e 4'er, Edinson Cavani ve Diego Godin'e birer maç men cezası verildiği belirtildi. Ayrıca Muslera ve Gimenez'in 20'şer bin İsviçre frangı, Cavani ve Godin'in 15'er bin İsviçre frangı para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Futbolcuların men cezalarının, Uruguay Milli Takımı'nın sıradaki resmi maçlarında geçerli olacağı kaydedildi.

Uruguay Futbol Federasyonuna ise iç sahadaki ilk milli maçta geçerli olmak üzere kısmi tribün kapatma ve 50 bin İsviçre frangı para cezası uygulanacağı aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor
Alanya'da orman yangını başladı
Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi MSÜ'de
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İnsanlık düşmanına müsaade eden Danimarka yöneticilerini kınıyorum
Bakan Çavuşoğlu: Ekilmesine göz yumduğunuz nefret tohumları tüm toplumunuzu zehirleyecek

Benzer haberler

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, 4 milli maçtan men cezası aldı

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, 4 milli maçtan men cezası aldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet