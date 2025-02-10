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Spor, Futbol

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Przemyslaw Frankowski, İstanbul'da

Galatasaray, transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurduğu Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski'yi İstanbul'da sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı.

Emre Doğan, Ceren Aydınonat  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Przemyslaw Frankowski, İstanbul'da Fotoğraf: Mehmet Murat Önel - AA

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Przemyslaw Adam Frankowski'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Lens ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Przemyslaw Frankowski, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski, İstanbul'a geldi.

Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 29 yaşındaki futbolcuyu kulüp yetkilileri ve sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Frankowski, "Takıma katıldığım için çok mutluyum. Dünyanın en büyük takımlarından birindeyim. Çok heyecanlıyım. İlk maçım için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Deneyimli futbolcunun transfer görüşmelerinin devamı ve sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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