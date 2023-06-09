Dolar
23.64
Euro
25.51
Altın
1,943.54
ETH/USDT
1,739.20
BTC/USDT
25,833.00
BIST 100
5,429.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray'ın sosyal medya paylaşımına Beşiktaş'tan cevap

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarıyla ilgili Galatasaray'ın yaptığı sosyal medya paylaşımına siyah-beyazlı kulüp cevap verdi.

Emrah Oktay  | 09.06.2023 - Güncelleme : 10.06.2023
Galatasaray'ın sosyal medya paylaşımına Beşiktaş'tan cevap

Istanbul

Galatasaray Kulübü, Ahmet Nur Çebi'nin 6 Şubat depremlerinden sonra Spor Toto Süper Lig'den çekilen takımların maçları hakkında verilen kararla ilgili açıklamalarına video paylaşımı yaparak göndermede bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda İstanbul Boğazı ve Vodafone Park'a yer verildi. Ardından "Kuru gürültülü ortam" uyarısının yer aldığı Vodafone Park'ın zeminindeki bir akıllı saatte, "Çekememezlik düzeyi çok yüksek. Bu düzeysizliğe uzun süre maruz kalmak akıl kaybına sebep olabilir." ifadesi yazıldı.

Galatasaray'ın bu paylaşımını alıntılayan Beşiktaş ise, "Stadımıza gelmişken içinde tek bir haram kupanın olmadığı ve duvarlarını şampiyonluklarımızda pay sahibi olan futbolcularımızın (Sizin gibi silmek zorunda kalmadığımız) posterlerinin süslediği müzemizi de ziyaret etseydiniz." ifadelerini paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mali suçlara yönelik "Paravan" operasyonu kapsamında Gaziantep'te 37 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda 'Türk dünyasının asrı' olacaktır
Başkentte etkili olan sağanak, Yenimahalle'de hayatı olumsuz etkiledi
İstanbul'da su fiyatlarına zam yapıldı
Su baskını yaşanan DOB ek binasında temizlik çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve Türkiye Kupası'nda sezon tescil edildi

Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve Türkiye Kupası'nda sezon tescil edildi

Trabzonspor Başkanı Doğan: Trabzonspor her zaman zirveye oynayan bir takım oluşturmak zorunda

Süper Lig'in en verimli golcüsü Valencia

Galatasaray'ın vazgeçilmezleri Muslera ve Nelsson

Galatasaray'ın vazgeçilmezleri Muslera ve Nelsson
Beşiktaş'ta 2023-2024 sezonu için kombine yenileme başladı

Beşiktaş'ta 2023-2024 sezonu için kombine yenileme başladı
Beşiktaş, 2022-2023 sezonunda hedeflerine ulaşamadı

Beşiktaş, 2022-2023 sezonunda hedeflerine ulaşamadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet