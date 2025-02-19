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Spor, Futbol

Galatasaray'ın eski futbolcusu Sergio Oliveira, Brezilya'ya transfer oldu

Galatasaray'ın eski futbolcusu Sergio Oliveira, yeni sezonda Brezilya Birinci Futbol Ligi'nde mücadele edecek Recife'ye transfer oldu.

Emre Aşıkçı  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
Galatasaray'ın eski futbolcusu Sergio Oliveira, Brezilya'ya transfer oldu

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 32 yaşındaki oyuncu ile Aralık 2026'ya kadar sözleşme imzalandı.

Kariyerinde Porto, Nantes, PAOK, Roma, Galatasaray ve Olympiakos gibi ekiplerde forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu, ülkesinin milli takım formasını da 13 kez terletti.

Roma'yla 2021-2022 sezonunda UEFA Konferans Ligi kupasını kaldıran Oliveira, 2022-2024 yılları arasında Galatasaray'da forma giymişti.

Portekizli futbolcu, sarı-kırmızılı takımla iki lig şampiyonluğu ve bir Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

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