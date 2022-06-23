Dolar
17.35
Euro
18.33
Altın
1,837.96
ETH/USDT
1,059.00
BTC/USDT
20,050.00
BIST 100
2,574.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Marmaris’teki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Değirmenyanı mevkiinden yayındayız
logo
Spor, Futbol

Galatasaray'da teknik direktörlüğe Okan Buruk getiriliyor

Galatasaray Kulübü, futbol A takımı teknik direktörlüğü için Okan Buruk ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Emrah Oktay   | 23.06.2022
Galatasaray'da teknik direktörlüğe Okan Buruk getiriliyor

Istanbul

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Futbol A takımımızın teknik direktörlüğü için Sayın Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan ve yaklaşık 9 yıl sarı-kırmızılı formayı terleten Okan Buruk, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı kazanan kadronun en önemli futbolcularından oldu. Buruk, futbolculuk döneminde Galatasaray'da ayrıca 7 kez Süper Lig, 5 kez Türkiye Kupası, 1 kez de TFF Süper Kupa'da şampiyonluk yaşadı.

Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde daha sonra İtalya'nın Inter takımının yanı sıra Beşiktaş ve o dönemki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da forma giydi.

Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlüğe geçiş yapan Okan Buruk, Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'i çalıştırdı.

Okan Buruk, teknik direktör olarak Medipol Başakşehir ile 2019-2020 sezonunda Süper Lig, Akhisar Belediyespor ile de 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
Libya'ya asker gönderilmesinin 18 ay daha uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de
İbn Haldun Üniversitesi, Uluslararası Üniversiteler Münazara Yarışması'nda şampiyon oldu
Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini içeren kanun Resmi Gazete'de
Emniyet teşkilatından Muğla'daki orman yangınına TOMA desteği

Benzer haberler

Galatasaray'da teknik direktörlüğe Okan Buruk getiriliyor

Galatasaray'da teknik direktörlüğe Okan Buruk getiriliyor

Okan Buruk, İstanbul'a geldi

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent ile yollar ayrıldı

Dursun Özbek, Galatasaray Adası'nda incelemelerde bulundu

Dursun Özbek, Galatasaray Adası'nda incelemelerde bulundu
Galatasaray'da sportif direktör Sensibile ile yollar ayrıldı

Galatasaray'da sportif direktör Sensibile ile yollar ayrıldı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti