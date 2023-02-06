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Spor, Futbol

Galatasaray'da Muslera'nın ayağında kanama ve kısmi çökme tespit edildiği açıklandı

Galatasaray Kulübü, Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan kaleci Fernando Muslera'nın ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edildiğini açıkladı.

Bozhan Memiş   | 06.02.2023
Galatasaray'da Muslera'nın ayağında kanama ve kısmi çökme tespit edildiği açıklandı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten, Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanarak maçın 85. dakikasında yerini Okan Kocuk'a bırakan Fernando Muslera'nın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kaptanımız Fernando Muslera'nın yapılan tetkiklerinde ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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