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Spor, Futbol

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi hazırlıkları sürüyor

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Emrah Oktay  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
Galatasaray'da Beşiktaş derbisi hazırlıkları sürüyor

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Topla ısınmayla başlayan idman, 3 grup halinde 8'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Okan Buruk'a doğum günü kutlaması

Antrenman öncesinde teknik direktör Okan Buruk'un doğum günü kutlandı.

Saha kenarında yapılan kutlamaya, teknik ekip ve futbolcuların yanı sıra kulüp başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da katıldı.

Buruk, üzerinde Mauro Icardi'nin kendisini omzuna aldığı şampiyonluk kutlamasının fotoğrafı bulunan doğum günü pastasını kesti. Başkan Özbek, tecrübeli teknik adama, şampiyonluk kutlamasından bir fotoğraf hediye etti.

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