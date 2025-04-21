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Spor, Futbol

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Konyaspor karşısında final arayacak

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Emrah Oktay  | 21.04.2025 - Güncelleme : 21.04.2025
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Konyaspor karşısında final arayacak

İstanbul

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği karşılaşma, ATV'den canlı yayımlanacak.

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Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı takım, yaptığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Beş puan toplayan Galatasaray, daha az kart gördüğü için aynı puan ve averajı bulunan RAMS Başakşehir'in önünde ikinci sırada yer alarak çeyrek finalist oldu. Galatasaray, çeyrek finalde eşleştiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek yarı finale çıktı.

Galatasaray'ın bulunduğu C Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 beraberlikle lider tamamlayan Konya temsilcisi ise çeyrek finalde Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor'u 3-0'la geçti.

Tek maç üzerinden yapılacak yarı final müsabakasını kazanan taraf finale yükselecek. Maçın 90 dakikalık bölümünde kazanan çıkmazsa 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Eşitlik yine bozulmazsa turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

Kazanan ekip, finalde Trabzonspor-Göztepe eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Galatasaray'da 4 eksik

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu farklı nedenlerden dolayı yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ve Elias Jelert'in yanı sıra çeyrek finaldeki Fenerbahçe derbisinden sonra birer maç ceza alan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay da Konyaspor'a karşı sahaya çıkamayacak.

Bu sezonki 4. randevu

İki takım bu sezon 4. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'de 2 kez karşılaştığı rakibini deplasmanda 2-1, sahasında ise 1-0 mağlup etti. Türkiye Kupası grup aşamasındaki müsabaka ise 0-0 eşitlikle sona erdi.

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