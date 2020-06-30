İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 5 Temmuz Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek.
Ligin 30. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:
3 Temmuz Cuma:
21.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep Futbol Kulübü: Özgür Yankaya
4 Temmuz Cumartesi:
18.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen
18.30 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
21.00 Fenerbahçe-Göztepe: Bahattin Şimşek
5 Temmuz Pazar:
18.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Atilla Karaoğlan
21.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
21.00 Galatasaray-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
6 Temmuz Pazartesi:
21.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş: Arda Kardeşler Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.