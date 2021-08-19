Euro
9.97
Altın
1,780.30
Dolar
8.52
BIST 100
1,439.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynadıkları Helsinki karşılaşması sonrasında basın toplantısı düzenliyor.
logo
Spor, Futbol

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Galatasaray ikinci maçta gereğini yapacaktır

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka'nın Randers takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim İstanbul'daki maçta kazanarak turu geçeceklerine inandıklarını söyledi.

Cüneyt Karadağ   | 19.08.2021
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Galatasaray ikinci maçta gereğini yapacaktır Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş / AA

Berlin

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Kazanmak isterdik biraz yorgunluğumuz çıktı ortaya. Buna rağmen İstanbul'da Allah'ın izniyle turu geçeceğimize inanıyoruz. Galatasaray ikinci maçta gereğini yapacaktır." dedi.

Sarı kırmızılı teknik adam eleştirilen takımda oyuncuların olacağına işaret ederek, "Oyuncularımdan memnunum Galatasaray takımı şu an gerektiğinde preste yapıyor. Süresi uzun değildi sadece. Üçüncü deplasmana gidiyoruz biraz da oradan tolerans tanımak lazım." diye konuştu.

Marcao'ya 8 maç ceza verilmesine ilişkin fazla konuşmak istemediğini belirten Terim, "Başkanımızın basın toplantısı var geniş şekilde konuşacaktır. 8 maç bir ceza. Üstünde fazla durmaya gerek yok maç esnasında olmuş sonrası olmuş. Kurullara gönderenlerle ilgili benim düşüncelerim belli. Bu sene fazla bu konulara girmek istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle stoper bölümünde sıkıntıları bulunduğunu anlatan Terim, "Daha doğru yerlere transfer yapacağız. Eylülü o yüzden işaret ediyorum. Yoksa eylülde şunu alacağız demiyorum. Gedson'u başkaları da istiyor ama Benfica'nın şu an vermeyeceğini düşünüyorum. Eğer öyle bir şey olursa Gedson'un Galatasaray'ı tercih edeceğinden şüphem yok. Biz üç kupada gideceğimize göre burada oynayan da alternatifte birbirine yakın olmalı. Bazı yerlerde bu eksiklikler var bunları gidereceğiz." ifadelerini kullandı.

Arda'ın sakatlandığı pozisyonu da yorumlayan Terim, futbolcunun durumunun çekilecek MR'dan sonra daha netlik kazanacağını vurguladı.

Randers Teknik Direktörü Thomas Thomasberg ise 1-1 sonuçtan memnun olduğunu ancak İstanbul'daki rövanş maçının zor geçeceğini bildiklerini söyledi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 19 bin 320 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 216 kişi hayatını kaybetti
Filistin’de son 24 saatte bine yakın Kovid-19 vakası tespit edildi
Almanya Başbakanı Merkel BioNTech'in üretim tesisini ziyaret etti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle 24 saatte 962 kişi öldü

Benzer haberler

'Galatasaray ikinci maçta gereğini yapacaktır'

'Galatasaray ikinci maçta gereğini yapacaktır'

Galatasaray Danimarka'dan beraberlikle dönüyor

Galatasaraylı futbolcu Marcao'ya 8 maç men cezası

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kadro dışı bırakılan Marcao'nun durumuna açıklık getirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kadro dışı bırakılan Marcao'nun durumuna açıklık getirdi
Galatasaray Kulübünde Marcao ile ilgili disiplin süreci başlatıldı

Galatasaray Kulübünde Marcao ile ilgili disiplin süreci başlatıldı
Galatasaray Avrupa'da Randers deplasmanında

Galatasaray Avrupa'da Randers deplasmanında