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Spor, Futbol

Galatasaray Kulübünden futbolda ikinci yarı öncesi açıklama

Galatasaray Kulübü, ligin ikinci yarısıyla ilgili beklentilerini yayımladığı açıklamayla dile getirdi.

Emre Doğan   | 07.01.2022
Galatasaray Kulübünden futbolda ikinci yarı öncesi açıklama

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Ligimizin ikinci yarısı başlarken umudumuz, hakemlik kurumunun yüksek standartlarda bir performans göstermesidir. Tarafsızlık izlenimi vermeyen ve bütün kulüpleri rahatsız eden yönetim tarzının sona ermesini istiyoruz." denildi.

Hakem hatalarını asgari düzeye indirecek kurumsal tedbirlerin alınması talep edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede hem ikinci yarıda ilk maçımıza hakem olarak atanan Sayın Arda Kardeşler'in hem de bundan sonraki müsabakalarda görev alacak hakemlerimizin yepyeni bir başlangıç ruhuyla, Türk futbolunun hak ettiği adil, tarafsız ve uluslararası standartlarda performans göstereceklerine inanmak istiyoruz. Türk futbolu dünyada, bulunduğundan daha yüksek bir seviyeyi hak ediyor. Adil bir futbol düzeni sadece Galatasaray'ın değil Türk futbolunun bütün paydaşlarının sorumluluğudur. Ligin ikinci yarısı başlarken bütün paydaşlara iyi dileklerimizi sunuyor, kendi sorumluluğumuzun daimi takipçisi olmayı taahhüt ediyoruz."

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