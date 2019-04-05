Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.28
Dolar
5.59
BIST 100
98,589.13
Altın
1,289.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Futbol

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Albayrak: Seçime gitme mecburiyeti ortadan kalktı

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Albayrak, "Yönetimin idari yönden ibra edilmemesiyle ilgili İstanbul 27. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuştum. Mahkeme de tedbir kararı verdi." dedi.

Ercan Çakar   | 05.04.2019
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Albayrak: Seçime gitme mecburiyeti ortadan kalktı

İstanbul

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, olağan mali genel kurul toplantısında yönetimin idari yönden ibra edilmemesine ilişkin İstanbul 27. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yaptığı itirazın kabul edildiğini ve mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı aldığını söyledi. 

Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün çalışmaları Galatasaray için gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yönetimin idari yönden ibra edilmemesiyle ilgili İstanbul 27. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuştum. Mahkeme de tedbir kararı verdi, tüzükte var olan seçime gitme mecburiyeti ortadan kalktı." dedi.

Seçim konusunun artık kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimin kararı olduğuna dikkati çeken Albayrak, "Şu anda öyle bir mecburiyet yoktur, mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Şu anda görevimizin başındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Mahkemeye kendisinin başvurduğunu vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Başka arkadaşlarımızın başvuruları vardı. Denetleme kurulu da ibra edilmemişti, onlar da mahkemeye başvurmuştu. Onunla ilgili dün mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bugün de benim yönetim adına yaptığım başvuruda karar verildi, yönetim adına yaptığım itiraz kabul edildi. Şu anda bir problem yok."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Golan kararı bir uluslararası hukuk cinayetidir
Suudilerin nükleer hevesi
GÖRÜŞ - ABD Venezuela’yı öldürüyor
NATO’yu kim tehdit ediyor: Türkiye’nin S-400’leri mi, Beyaz Saray’ın Evanjelikleri mi?
Mısır’da yargının zoru ne?

Benzer haberler

Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı

Galatasaray'ın konuğu Yeni Malatyaspor

Türkiye FIFA dünya sıralamasında yükseldi

Süper Lig'de 27. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 27. hafta hakemleri açıklandı

Ronaldo Juventus'un gelirini artırdı

Ronaldo Juventus'un gelirini artırdı
'Ne olursa olsun pes etmem'

'Ne olursa olsun pes etmem'