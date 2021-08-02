Galatasaray Kulübü Başkanı Elmas'tan Falcao ve Feghouli açıklaması: Kendilerine kulüp bulmalılar
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Falcao ve Feghouli'yle oturup görüştüm. Ücretlerini ödememizin mümkün olmadığını söyleyip, kendilerini kulüp bulmalarını rica ettim" dedi.
İstanbul
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, yıldız oyuncuları Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli'nin takımdan ayrılmasını istediklerini ve bu taleplerini oyunculara ilettiklerini söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) 2020-2021 sezonu yaz semineri açılış töreni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Burak Elmas, "Falcao ve Feghouli'yle oturup görüştüm. Çok güzel hizmetleri oldu fakat bu maliyetle, Galatasaray'ın yeni finansal yapılanması çerçevesinde ücretlerini ödememizin mümkün olmadığını söyleyip, kendilerine kulüp bulmalarını rica ettim. Umarım onlar da bizim nezaketimize karşılık vererek, iyi bir Galatasaraylı olarak kısa sürede kendilerine kulüp bulurlar ve iyi ilişkilerle yollarımızı ayırırız. İki oyuncuyu da maliyet olarak, yönetim kurulu kararıyla kadroda düşünmüyoruz. Şu anda söylediğimiz yönetim kurulu kararıdır. Bu süreç geçtikten sonra hocamızın teknik kararları ayrı olabilir. Biraz bekleyelim, ona göre hareket ederiz." ifadelerini kullandı.
Elmas, transfer gündemlerinde olduğu iddia edilen Rumen oyuncu Olimpiu Morutan'la ilgili gelen bir soruya, şu yanıtı verdi:
"Sadece Morutan'la ilgili değil, birçok oyuncuyla ilgili menajer bazlı pazarlama aktiviteleri yapılıyor. Hatta çok esprili bir sohbetimiz oldu hocayla. Cumartesi günü Fatih Hoca ile geç saatlere kadar beraberdik. O bana sordu, ben de ona sordum. Fatih Hoca'nın kızı, benim de oğlum, 'Böyle bir durum var mı?' diye bize mesaj attılar. Morutan'la ilgili herhangi bir resmi teklif, yazışma ya da görüşme olmadı. Hatta şunu söyleyeyim, olmayacak da. Bazı menajerlerin oluşturmaya çalıştıkları, bizi transfere zorlama oyununa gelmeyeceğiz. Biz istediğimiz oyuncunun kulübüyle ve menajeriyle doğrudan görüşüyoruz. Aracı kullanmıyoruz. Her kulüple görüşecek lisana sahip insanlarımız var kulüpte. Bu menajerlerin artık taraftarların duygularıyla oynayarak oyuncuların fiyatlarını yükseltme çabasına biz pabuç bırakmayacağız. Hatta şunu söyleyeyim, olmayacak da."
Galatasaray Başkanı, Halil Dervişoğlu'nun transferi konusundaki çalışmaları hakkında,"Halil Dervişoğlu'nun kulübüyle görüşüyorum. Ben şöyle bir karar aldım, bütün kulüpler ve oyuncuların menajerleriyle kendim görüşüyorum. Halil de bunlardan birisi. Şu anda kulübünün önümüzdeki sezon için kadro yapılanmasında karar vermesini bekliyoruz. O kararın ardından tekrar görüşeceğiz." diye konuştu.
"Artık kaos sezonu istemiyoruz"
MHK Semineri'ne katılmayı özellikle istediğinin altını çizen Burak Elmas, "Biz başından beri çok samimi bir şekilde kişilerle değil, çözümlerle uğraşacağımızı söyledik. Bugün özellikle 2021-2022 sezonu öncesinde hakem semineri için geldim. Burada şikayet ettiğimiz konularda samimiyet göstererek çözüm önerilerinin parçası olmamız lazım. Oyunun güzelleşmesi hedefimiz var, rekabetin sahaya inmesi hedefimiz var ayrıca toplumun tüm kesimini kurallar hakkında bilgilendirme sorumluluğumuz var. Bugün güzel bir açılış oldu." şeklinde konuştu.
"El uzatmazsanız, çözüm gelmez." diyen Elmaz, "Biz Galatasaray olarak diğer kulüplerle de konuşarak hareket ediyoruz. Artık kaos sezonu istemiyoruz. Sahada, cezalarda, her alanda eşitlik, adalet istiyoruz. Her takımın adaletini kendi hakkımız gibi görerek, onların da hakkını savunarak, rekabet sahada olsun istiyoruz. İyi olan kazansın istiyoruz. Galatasaray Kulübünün geçmişten gelen bir misyonu var. Bu misyonu ortaya koymak için de futbolun tüm paydaşlarıyla görüşüp, çözüm önerileri getirip, bu çözüm önerilerinin de arkasında durmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Galatasaray'da kısa süreli başarılar için göreve gelmediklerini vurgulayan Elmas, sözlerini şöyle tamamladı:
"Biz göreve geldikten sonra söylemiştik. Bir yıl değil, 4-5 yıl sonra Galatasaray'ın hak ettiği yerde olacağı bir sistem getireceğimizi belirttik. Transfer yaparken, uzun vadeli kontratlarla, belli bir yaşın altında ve Galatasaray'ın oyun sistemine katkısı olacak futbolcular seçiyoruz. Bir takım önemli eksikleri giderdik. Ana hedefimiz kuvvetli bir 11 kurmak. Her sene bu 11'in yüzde 40-50'sini değiştirmek istemiyoruz. Bir takımın 11'ini sürekli değiştirirseniz, sistemsel başarı söz konusu olmaz. Ayrıca Türkiye'ye önderlik edecek bir sistemi önümüzdeki dönemde kurmak istiyoruz. Pilot takımla ilgili çalışmalarımız var. Türkiye'de 2, yurt dışında da 2 kulüple görüşüyoruz. Bir tanesi bitmek üzere. Geçmişte bir pilot takım denememizde başarılı olamadık. Eğer oradan bir performans istiyorsanız, ciddi şekilde üzerine eğilmeniz gerekiyor."
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