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Spor, Futbol

Galatasaray Kulübü Başkanı Elmas: Sporun ileriye gitmesine katkıda bulunacak her türlü eylemin arkasında olacağız

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili, "Bizler yılmadan, geri adım atmadan, doğruların, adil kararların ve sporun ileriye gitmesine katkıda bulunacak her türlü eylemin arkasında olacağız" dedi.

Ercan Çakar   | 25.08.2021
Galatasaray Kulübü Başkanı Elmas: Sporun ileriye gitmesine katkıda bulunacak her türlü eylemin arkasında olacağız

İstanbul

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesiyle ilgili "Geri adım atmadan, doğruların, adil kararların ve sporun ileriye gitmesine katkıda bulunacak her türlü eylemin arkasında olacağız." dedi.

Galatasaray Lisesinin yeni müdürü Prof. Dr. Murat Develioğlu'na yaptığı ziyaret sonrası GSTV'ye açıklamada bulunan Elmas, PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili yöneltilen soru üzerine, "Bu sorunun başka bir önemi daha var. Burası Galatasaray Spor Kulübünün doğduğu ocak ve Türkiye'de birçok mücadeleyi bu okuldan mezun olan Galatasaraylıların katkısıyla doğrunun peşinden, adaletin peşinden ayrılmadan büyük mücadeleler vermiş bir camia. Dolayısıyla bizler yılmadan, geri adım atmadan, doğruların, adil kararların ve sporun ileriye gitmesine katkıda bulunacak her türlü eylemin arkasında olacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Elmas, 21 yıl önce kazandıkları UEFA Süper Kupa'nın yıl dönümü konusunda, "Galatasaray ilklerin kulübü. İlk ve teklerin… Biz onu yaptık Galatasaray Spor Kulübü olarak, ondan sonra bir daha olmadı. Ümit ediyorum ki hocamın görev süresinde ve bizim görevimiz süresinde beraber kutladığımız böyle bir kupaya daha yakınlaşırız." diye konuştu.

Elmas, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Danimarka temsilcisi Randers ile oynayacakları maç hakkında ise "Yeni bir takım kuruyoruz belli bir strateji dahilinde. Avrupa'da mücadele edip oyuncularımızın tecrübe kazanmasını, ileride dediğimiz o kupalara tekrar gitmenin yolu bu tür maçlarda tecrübe kazanmak ve galip gelmekten geçiyor. O yüzden ben takımımıza güveniyorum. Son derece iyi, genç, potansiyelli bir takımımız var. Onun için umarım bir sonraki grup aşamasına katılıp, orada da başarılı bir sonuç elde edeceğiz. İleriye dönük kuvvetli bir adım atmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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