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Spor, Futbol

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, AA Spor Masası'nın konuğu olacak

Emrah Oktay   | 19.12.2022
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, AA Spor Masası'nın konuğu olacak

İstanbul

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yarın Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nda açıklamalarda bulunacak.

Nef Stadı'nda AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtlayacak Özbek, gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmede bulunacak.

AA abonelerinin canlı alacakları yayın, saat 13.00'te başlayacak, AA sosyal medya hesaplarından da canlı olarak takip edilebilecek.


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