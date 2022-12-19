Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, AA Spor Masası'nın konuğu olacak

İstanbul
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yarın Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nda açıklamalarda bulunacak.
Nef Stadı'nda AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtlayacak Özbek, gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmede bulunacak.
AA abonelerinin canlı alacakları yayın, saat 13.00'te başlayacak, AA sosyal medya hesaplarından da canlı olarak takip edilebilecek.
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