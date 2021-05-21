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Spor, Futbol

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: Teknik direktör Fatih Terim ile yola devam etmeyi düşünmüyorum

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ile yola devam etmeyi düşünmediğini söyledi.

Emre Doğan   | 21.05.2021
Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: Teknik direktör Fatih Terim ile yola devam etmeyi düşünmüyorum

İstanbul

Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek Fatih Terim ile ilgili Başkan Cengiz, "Fatih Terim ciddi bir karizma. Bu kulübe çok ciddi hizmetler yaptı. Bu kupaların kazanılmasında en büyük etkenlerden biridir ama tek başına değil. Geçmiş hizmetleri için teşekkür ediyorum ancak ben olduğum sürece asla sözleşme uzatmam. Sevgili Fatih Terim hocayla devam etmeyi düşünmüyorum. Ben onun düşmanıymışım! Bir şart var. Çıkar, özür diler ve yanlış anladığını söyler. O zaman oturup konuşuruz." ifadelerini kullandı.


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