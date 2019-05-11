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Spor, Futbol

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: Emre'nin kaval kemiğinde bir kırık var

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapılan maçta sakatlanan Emre Akbaba'nın sağ kaval kemiğinin kırıldığını söyledi.

Emrah Oktay   | 11.05.2019
Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: Emre'nin kaval kemiğinde bir kırık var

Istanbul

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cengiz, "Emre'ye çok üzüldük. Kaval kemiğinde bir kırık var. İnşallah önümüzdeki sezon toparlar ve Türk futboluna hizmet etmeye devam eder. Geçmiş olsun diliyorum." diye konuştu.

Mustafa Cengiz, şampiyonluk yarışıyla ilgili, "Önümüzde 180 dakika daha var. İnşallah sonuna kadar hak ettiğimiz şampiyonluk olur." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ise Emre Akbaba'nın uzun süreli sakatlıktan yeni çıktığını hatırlatarak, "Emre'ye çok üzüldüm. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Melaike gibi bir insan. Büyük ihtimalle o da benim gibi niyetliydi. Ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Sezonun ilk yarısındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanmıştı. Yeni yeni iyileşip sahalara döndü. Bu maçta da ayağı 3 yerden kırıldı. İnşallah en kısa zamanda aramıza katılır." şeklinde görüş belirtti.

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