Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.72
Dolar
5.99
BIST 100
88,533.40
Altın
1,285.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray'da Emre Akbaba şoku

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da Emre Akbaba sakatlık geçirdi.

Emrah Oktay   | 11.05.2019
Galatasaray'da Emre Akbaba şoku

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da Emre Akbaba sakatlık geçirdi.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maçın 61. dakikasında Ryan Donk'un yerine oyuna dahil olan Emre Akbaba, 70. dakikada Braian Samudio ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı.

Emre'nin yerde kalmasıyla sahaya giren Galatasaray sağlık ekibi, 26 yaşındaki futbolcuya müdahale etti. Bu sırada Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Emre'nin sağ kaval kemiğinin kırıldığını kenar yönetimine işaret etti. Emre'nin durumunu gören iki takım futbolcuları, saha içinde büyük üzüntü yaşadı.

Emre Akbaba, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Pozisyonu Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden yeniden inceleyen hakem Serkan Çınar, Braian Samudio'ya kırmızı kart gösterdi.

Genç futbolcu, Süper Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta sakatlanmış ve 4,5 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - CENTCOM'un Suriye'de teröre zemin hazırlayan politikaları
Küresel ekonomi politik ve Doğu Akdeniz’de enerji düğümü
Doğu Akdeniz enerji denklemi
Hindistan seçimlerinde sona doğru
Yüzyılın anlaşması ya da yüzyılın işgali

Benzer haberler

'Emre'nin kaval kemiğinde bir kırık var'

'Emre'nin kaval kemiğinde bir kırık var'

Galatasaray yenilmezlik serisi 18 maça çıktı

Galatasaray zorlu deplasmandan 3 puanla döndü

'Galatasaray'ı kimse siyasetin çıkmaz labirentlerine sokmasın'

'Galatasaray'ı kimse siyasetin çıkmaz labirentlerine sokmasın'
Ndiaye'nin baba evinde şampiyonluk yarışı heyecanı

Ndiaye'nin baba evinde şampiyonluk yarışı heyecanı
Trabzonspor ile Atiker Konyaspor 36. randevuda

Trabzonspor ile Atiker Konyaspor 36. randevuda