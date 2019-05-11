Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.72
Dolar
5.99
BIST 100
88,533.40
Altın
1,285.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşuyor
logo
Spor, Basketbol

Basketbol Gençler Ligi'nde şampiyon Banvit

Basketbol Gençler Ligi (BGL) Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Anadolu Efes'i 91-68 yenen Banvit şampiyon oldu.

Metin Arslancan   | 11.05.2019
Basketbol Gençler Ligi'nde şampiyon Banvit

Istanbul

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden kulüplerin altyapı takımlarının yer aldığı ve Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Dörtlü Final'de mutlu sona ulaşan Balıkesir temsilcisi, sezonu şampiyonluk kupasıyla kapattı.

Organizasyonun En Değerli Oyuncusu (MVP) Banvit forması giyen Alperen Şengün seçildi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreniyle Banvit kupasını aldı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu kupayı takım kaptanı Eray Akyüz'e takdim ederken Banvitli oyuncular, seremonide büyük sevinç yaşadı.

Sezonun "Cavit Altunay En Çok Oyuncu Gelişimi Sağlayan Antrenör" ödülünü Gaziantep Basketbol BGL Başantrenörü Mahir Bayrak; "Mehmet Baturalp En Başarılı Antrenör" ödülünü ise Fenerbahçe Beko BGL Başantrenörü Serhan Aydanarığ aldı.

Öte yandan, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri, TBF Eğitim Kurulu Başkanı Aydın Örs, TOFAŞ Basketbol A Takımı Başantrenörü Orhun Ene, Anadolu Efes Basketbol A Takımı oyuncularından Adrien Moerman ve Türk basketbolunun duayen isimleri karşılaşmayı kenardan takip etti.

Diğer yandan, üçüncülük maçında Pınar Karşıyaka'yı 85-62 mağlup eden Fenerbahçe Beko, organizasyonu üçüncü tamamladı.

İlk kez 2017-2018 sezonunda düzenlenen Basketbol Gençler Ligi'ni geçen yıl Anadolu Efes kazanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - CENTCOM'un Suriye'de teröre zemin hazırlayan politikaları
Küresel ekonomi politik ve Doğu Akdeniz’de enerji düğümü
Doğu Akdeniz enerji denklemi
Hindistan seçimlerinde sona doğru
Yüzyılın anlaşması ya da yüzyılın işgali

Benzer haberler

THY Avrupa Ligi'nin en iyi ikinci 5'i açıklandı

THY Avrupa Ligi'nin en iyi ikinci 5'i açıklandı

Potada normal sezon bitiyor

'Beşinci kez Dörtlü Final'de olmak çok güzel bir duygu'

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde play-off'lar başlıyor

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde play-off'lar başlıyor
Fenerbahçe Galatasaray karşısında serisini sürdürdü

Fenerbahçe Galatasaray karşısında serisini sürdürdü
'Anadolu Efes ruhu geri döndü'

'Anadolu Efes ruhu geri döndü'