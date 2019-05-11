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İspanya'da pole pozisyonu Bottas'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun beşinci yarışı İspanya Grand Prix'sine, Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak.

Yunus Kaymaz   | 11.05.2019
İspanya'da pole pozisyonu Bottas'ın

Istanbul

İspanya'nın Montmelo bölgesindeki 4 bin 655 metrelik Barcelona-Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında, Mercedes'in Fin pilotu Bottas, 1.15.406'lık derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Bottas'ın takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lewis Hamilton 1.16.040'lık süresiyle ikinci, Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel de 1.16.272'lik derecesiyle üçüncü en iyi zamana imza attı.

İspanya Grand Prix'si yarın TSİ 16.10'da koşulacak.

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