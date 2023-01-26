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Spor, Futbol

Galatasaray, genç kaleci Jankat Yılmaz'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

Galatasaray Kulübü, altyapısında yetişen kaleci Jankat Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı.

Emrah Oktay   | 26.01.2023
Galatasaray, genç kaleci Jankat Yılmaz'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Jankat Yılmaz'ın profesyonel sözleşmesinin tadil edilerek 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

18 yaşındaki file bekçisi, A takım ile antrenmanlara çıksa da henüz resmi bir maçta süre alamadı.

Başkan Özbek: Kendisini çok başarılı buluyoruz

Jankat Yılmaz'ın sözleşmesinin uzatılmasından dolayı Nef Stadı'nda düzenlenen törene başkan Dursun Özbek de katıldı.

İmzanın ardından GSTV'ye açıklamalarda bulunan başkan Özbek, "Jankat, iftihar ettiğimiz bir oyuncumuz. Hem milli takımımızın hem de A takımımızın oyuncusu. Kendisini çok başarılı buluyoruz. Uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecektir. İnşallah sakatlık olmadan bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum." diye konuştu.

Jankat Yılmaz ise "Başta başkanımız olmak üzere yönetim kuruluna, üzerimde emeği olan Okan hocama, kaleci antrenörlerime, altyapıdaki bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Bu camianın bir parçası olmaktan her zaman gurur duydum. Hala daha gurur duymaya devam ediyorum. İnşallah bu formayı uzun yıllar terletmek nasip olur." ifadelerini kullandı.

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