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Spor, Futbol

Galatasaray, genç futbolcusu Ali Turap Bülbül'ün sözleşmesini uzattı

Galatasaray Kulübü, 19 yaşındaki sağ bek Ali Turap Bülbül'ün sözleşmesini uzattı.

Can Öcal  | 02.02.2024 - Güncelleme : 02.02.2024
Galatasaray, genç futbolcusu Ali Turap Bülbül'ün sözleşmesini uzattı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ali Turap Bülbül, bu sezon A takımı formasıyla 2 Trendyol Süper Lig ve bir Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı.

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