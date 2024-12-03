Dolar
34.74
Euro
36.55
Altın
2,642.70
ETH/USDT
3,584.30
BTC/USDT
95,482.00
BIST 100
9,827.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasındaki Bayern Münih maçı sonrası Basketbol Gelişim Merkezi’nde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Spor, Futbol

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Mutlu Demirtaştan  | 03.12.2024 - Güncelleme : 03.12.2024
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, PFDK'ye sevk edildi

Istanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan maçlarda Galatasaray ve Beşiktaş'ın "çirkin ve kötü tezahürat" ile "saha olayları", Fenerbahçe'nin ise "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

Atakaş Hatayspor'un Beşiktaş maçındaki "9 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ve Trabzonspor Kulübü Menajeri Emrah Tok'un "sportmenliğe aykırı hareket", ikas Eyüpspor görevlisi Muhammet Karaoğlu'nun ise "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle PFDK'ye gönderildiği ifade edildi.

Trendyol 1. Lig ekipleri Amed Sportif Faaliyetler, Ahlatcı Çorum FK, Central Hospital Ümraniyespor, MKE Ankaragücü, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor ve Boluspor'un da çeşitli ihlaller yüzünden PFDK'ye sevkine karar verildiği aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ta ayı ve domuz sürüsü kameraya yansıdı
Bakan Fidan, Brüksel'de Kuzey Atlantik Konseyi Dışişleri Bakanları Çalışma Oturumu'na katıldı
Bakan Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile Brüksel'de görüştü
Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem
Dışişleri Bakanı Fidan, Kanadalı mevkidaşı Joly ile Brüksel'de görüştü

Benzer haberler

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, PFDK'ye sevk edildi

Adana Demirspor, PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 8 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet