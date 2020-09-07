Galatasaray Etebo'nun kiralanması için görüşmelere başladı

İstanbul
Galatasaray Kulübü, İngiltere'nin Stoke City ekibinde forma giyen Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo'nun kiralanması için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Oghenekaro Peter Etebo'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Stoke City ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Orta sahada görev yapan 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, İngiltere'nin Manchester kentinden kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.
Havalimanında gazetecilerin Galatasaray'la ilgili transfer sorularına menajeri olmadan cevap vermek istemediğini belirten Etebo, pasaport kontrolünden geçti. Bagaj bölümünden bavullarını alan Nijeryalı futbolcuya İstanbul Havalimanı İşletmesi A.Ş (İGA) görevlileri ile polis ekipleri eşlik etti.Çıkış kapısında Galatasaray Kulübünün görevlileri ile menajeri tarafından karşılanan Etebo, görüşmeler için kulüp binasına gitmek üzere buradan ayrıldı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.