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Spor, Futbol

Galatasaray Etebo'nun kiralanması için görüşmelere başladı

Galatasaray, Stoke City'de forma giyen Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo'nun kiralanması için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Ercan Çakar   | 07.09.2020
Galatasaray Etebo'nun kiralanması için görüşmelere başladı Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

İstanbul

Galatasaray Kulübü, İngiltere'nin Stoke City ekibinde forma giyen Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo'nun kiralanması için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Oghenekaro Peter Etebo'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Stoke City ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Orta sahada görev yapan 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, İngiltere'nin Manchester kentinden kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Havalimanında gazetecilerin Galatasaray'la ilgili transfer sorularına menajeri olmadan cevap vermek istemediğini belirten Etebo, pasaport kontrolünden geçti. Bagaj bölümünden bavullarını alan Nijeryalı futbolcuya İstanbul Havalimanı İşletmesi A.Ş (İGA) görevlileri ile polis ekipleri eşlik etti. 

Çıkış kapısında Galatasaray Kulübünün görevlileri ile menajeri tarafından karşılanan Etebo, görüşmeler için kulüp binasına gitmek üzere buradan ayrıldı.

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