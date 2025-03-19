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Spor, Futbol

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, 4 günlük iznin ardından müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Bozhan Memiş  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda aktivasyon ve core çalışmasıyla başlayan idman, sahada pas ve top kapma antrenmanıyla devam etti. Futbolcular dar alanda çift kale maçla günü tamamladı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına yarın saat 17.15'te yapacağı antrenmanla devam edecek.

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