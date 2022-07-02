Dolar
16.74
Euro
17.46
Altın
1,811.22
ETH/USDT
1,069.30
BTC/USDT
19,429.00
BIST 100
2,443.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray, Altay'dan genç futbolcu Kazımcan Karataş'ı renklerine bağladı

Galatasaray, Altay'dan genç futbolcu Kazımcan Karataş'ı kadrosuna dahil etti.

Ercan Çakar   | 02.07.2022
Galatasaray, Altay'dan genç futbolcu Kazımcan Karataş'ı renklerine bağladı Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

İstanbul

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, savunmada görev yapan 19 yaşındaki Kazımcan Karataş'ın transferi için Altay Kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada Altay Kulübüne bonservis bedeli olarak 20 milyon liranın ödeneceği, Kazımcan Karataş ile de 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kazımcan Karataş'ın 2022-2023 sezonu için 5 milyon 350 bin, 2023-2024 sezonu için 6 milyon 750 bin, 2024-2025 sezonu için 7 milyon 500 bin, 2025-2026 sezonu için 8 milyon 500 bin ve 2026-2027 sezonu için 10 milyon sezonluk ücret alacağı aktarıldı.

Genç oyuncuya 400 bin lira imza parası da verileceği kaydedildi.

Bu arada Kazımcan Karataş, Galatasaray Televizyonu'na yaptığı açıklamada transferinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, sarı-kırmızılı formayla taraftarların karşısına çıkmak için sabırsızlandığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM kararları Resmi Gazete'de
CHP'ye '128 milyar dolar' davasında 60 bin TL tazminat cezası
Bartın’da sel sonrası 3 gün süreyle denize girmek yasaklandı
Diyarbakır annelerinden ikisi daha evlatlarına kavuştu
Suudi Arabistan'dan Trabzon'a 3 yıl sonra ilk charter uçuşu gerçekleştirildi

Benzer haberler

Galatasaray, Altay'dan genç futbolcu Kazımcan Karataş'ı renklerine bağladı

Galatasaray, Altay'dan genç futbolcu Kazımcan Karataş'ı renklerine bağladı

TFF, kadınları statlara çekerek şiddet ve kötü tezahüratı bitirmek istiyor

Inter, Kamerunlu kaleci Onana'yı renklerine bağladı

Futbolda Süper Lig ve 1. Lig fikstür çekim tarihleri belli oldu

Futbolda Süper Lig ve 1. Lig fikstür çekim tarihleri belli oldu
Hull City, Ozan Tufan'ın transferini resmen açıkladı

Hull City, Ozan Tufan'ın transferini resmen açıkladı
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor