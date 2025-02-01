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Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mimovic, takım arkadaşlarıyla bir araya geldi

Fenerbahçe'nin Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibinden transfer ettiği Ongjen Mimovic, takım arkadaşlarıyla buluştu.

Bozhan Memiş  | 01.02.2025 - Güncelleme : 01.02.2025
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mimovic, takım arkadaşlarıyla bir araya geldi

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Sırp oyuncu, Can Bartu Tesisleri'nde takım arkadaşlarıyla sohbet etti.

Teknik heyet, idari personel ve tesis çalışanlarıyla tanışan Mimovic, tesisteki ilk gününde çeşitli testlerden geçti.

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