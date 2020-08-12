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Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak, sarı-lacivertli kulüp için oynayacak olmaktan dolayı heyecan duyduğunu söyledi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 12.08.2020
Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak İstanbul'a geldi

İstanbul

Ülkesi Çekya'dan İstanbul'a gelen futbolcuyu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sarı-lacivertli kulübün idari menajeri Volkan Ballı karşıladı. 

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Novak, "Bu büyük kulüp için oynayacak olmaktan dolayı heyecanlıyım. Birlikte çalışacağım insanlarla karşılaşmaktan dolayı çok mutluyum. Hedeflerim her zaman mümkün olduğu kadar yüksek. Ligin en üst seviyesinde oynamak ve takımıma elimden geldiğince yardım etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe taraftarına da mesaj veren 30 yaşındaki oyuncu, "Benim için çok büyük bir adım. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Başarılı olabilmek için her şeyi yapacağım ve bunun için sahaya çıkmayı bekliyorum. Umarım gollerime devam ederim. Benim için önemli olan takımın nasıl oynadığı, sonra gollerim ve asistlerim önemlidir." şeklinde konuştu.

Volkan Ballı da Novak'a başarılar diledi.

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