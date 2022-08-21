Dolar
18.10
Euro
18.18
Altın
1,747.14
ETH/USDT
1,605.50
BTC/USDT
21,400.00
BIST 100
3,020.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarınki konuğu Adana Demirspor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Süha Gür, Eren Bozkurt   | 21.08.2022
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarınki konuğu Adana Demirspor

İstanbul/Adana

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligdeki ilk maçında Hangikredi Ümraniyespor ile sahasında 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, 2. haftada ise deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etmişti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda hafta içinde deplasmanda karşılaştığı Austria Wien'i de 2-0 yenen Jorge Jesus'un öğrencileri, Adana Demirspor'u mağlup etmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Serdar Aziz ve Bruma, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek. Austria Wien karşısında kas yorgunluğu yaşayan Joshua King'in de önemli karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

Joao Pedro, sakatlığını atlattı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joao Pedro'nun sakatlığı sona erdi.

Sarı-lacivertlilerin transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular arasında en çok ses getiren isimlerden olan Pedro, son 2 antrenmanda da takımla çalıştı.

Tecrübeli forvet, teknik direktör Jorge Jesus'un kadroya alması durumunda sarı-lacivertli formayla ilk maçında yer alacak.

İki takım ligde 37. kez karşılaşacak

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde daha önce oynanan 36 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 21, Adana Demirspor'un 5 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 10 maçta ise eşitliği bozamadı.

Adana Demirspor 3'te 3 yapmak istiyor

Adana Demirspor da rakibi Fenerbahçe'yi de mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'de 3'te 3 yapmak istiyor.

Bitexen Giresunspor'u deplasmanda 3-2 yenerek lige 3 puanla başlayan Adana ekibi, 2. haftada sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u da 3-0 ile geçmişti.

Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe 1-0 kazanırken, ikinci yarıda oynanan karşılaşmada ise Adana Demirspor rakibine 2-1 üstünlük sağlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Muğla'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Türkiye'de üretilen tarımsal ürünlerin enerji ve besin değerlerine tek noktadan ulaşılabilecek
MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde askeri eğitim veren yöneticisini etkisiz hale getirdi
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor ile sahasında karşılaşacak

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor ile sahasında karşılaşacak

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarınki konuğu Adana Demirspor

Antalyaspor evinde Trabzonspor'u mağlup etti

Giresunspor evinde Kasımpaşa'yı tek golle mağlup etti

Giresunspor evinde Kasımpaşa'yı tek golle mağlup etti
Rıza Çalımbay, Alanyaspor ve Malmö maçlarında taraftardan destek istedi

Rıza Çalımbay, Alanyaspor ve Malmö maçlarında taraftardan destek istedi
Beşiktaş yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

Beşiktaş yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet