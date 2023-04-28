Dolar
19.45
Euro
21.46
Altın
1,992.66
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,596.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ konuşuyor Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci konuşuyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Ercan Çakar  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu

İstanbul

Karşılaşma için bugün özel uçakla Sivas'a gidecek sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Attila Szalai, Michy Batshuayi, Lincoln Henrique ve Miha Zajc ile sarı kart cezalısı Emre Mor, kamp kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Luan Peres, Yiğit Efe Demir, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Nazım Sangare, Jayden Oosterwolde, Ezgjan Alioski, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Serdar Dursun, Joshua King, Enner Valencia, Joao Pedro.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Karaismailoğlu: Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hizmete girmesiyle trafik yoğunluğunda büyük azalma olacak
İstanbul'da isale hattına verilen zarar, tramvay seferlerini aksattı
Anadolu Ajansı, Sudan'dan "Koca Yusuf" ile tahliye operasyonunu görüntüledi
CİMER'i geçen yıl 6 milyon kişi kullandı
Fadıl Akgündüz'e 2 bin 504 yıl hapis cezası

Benzer haberler

Beşiktaş Kulübünden derbi hakemi açıklaması

Beşiktaş Kulübünden derbi hakemi açıklaması

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Real Madrid'de Luka Modric sakatlandı

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Timur: Gomis olayı aile içinde tatlıya bağlandı

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Timur: Gomis olayı aile içinde tatlıya bağlandı
Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin hazırlıkları devam ediyor

Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin hazırlıkları devam ediyor
Galatasaraylı futbolcu Oliveira, Beşiktaş derbisinde iddialı

Galatasaraylı futbolcu Oliveira, Beşiktaş derbisinde iddialı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet