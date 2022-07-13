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Fenerbahçe’nin transferi için prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı futbolcu Willian Arao, İstanbul Havalimanı’na geldi.
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Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Willian Arao, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Kulübünün prensip anlaşmasına vardığı futbolcu Willian Arao, İstanbul'a geldi.

Hilmi Sever   | 13.07.2022
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Willian Arao, İstanbul'a geldi

İstanbul

Willian Arao, Brezilya'dan kalkan uçakla Münih aktarmalı İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Arao'yu havalimanında sarı-lacivertli takımın idari menajeri Emir Hulusi Yolaç karşıladı.

Sarı-lacivertli takımın, sağlık kontrolünün ardından Brezilyalı futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe Kulübü, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Brezilya'nın Flamengo Kulübü ile transferin gerçekleşmesi için prensip anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.


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