Euro
7.35
Dolar
6.71
BIST 100
89,085.13
Altın
1,590.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçeli futbolculardan videolu 'Evde kal' çağrısı

Fenerbahçeli futbolcular çektikleri videolarla 'Evde kal' çağrısında bulundu.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 01.04.2020
Fenerbahçeli futbolculardan videolu 'Evde kal' çağrısı

İstanbul

Fenerbahçeli futbolcular çektikleri videolarla 'Evde kal' çağrısında bulundu. 

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yayınlanan videoda konuşan Fenerbahçeli oyuncular, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınması gereken önlemlere dikkati çekti.

Videoda sosyal mesafeye uyma, ellerin yıkanması, kişisel eşyaların ortak kullanılmaması, odaların havalandırılması, bol sıvı tüketilmesi, dışarı çıkılması gereken durumlarda maske takılması gibi uyarılar yapıldı.

Kaptan Emre Belözoğlu, "Korona virüse karşı mücadelede gecesini gündüzüne katan doktorlarımız ve tüm sağlık personellerimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin il il Kovid-19 vaka haritası
Arap ülkelerinde yeni tip koronavirüs kaynaklı ölü sayıları artıyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19 salgınının Balkanlar'daki etkisi artıyor
ABD'deki Kovid-19 salgını, Orta Batı bölgesinde de hız kazanıyor

Benzer haberler

Fenerbahçeli futbolculardan videolu 'Evde kal' çağrısı

Fenerbahçeli futbolculardan videolu 'Evde kal' çağrısı

Sivassporlu futbolcular evinde çalışıyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi: Sağlık spordan önce gelir

Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz hayalini yaşıyor

Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz hayalini yaşıyor
Denizlispor Başkanı Ali Çetin: Kulüplerin borçları ertelenmeli

Denizlispor Başkanı Ali Çetin: Kulüplerin borçları ertelenmeli
Maracana Stadı Kovid-19 hastanesine dönüştürülüyor

Maracana Stadı Kovid-19 hastanesine dönüştürülüyor