Fenerbahçeli futbolculardan videolu 'Evde kal' çağrısı

İstanbul
Fenerbahçeli futbolcular çektikleri videolarla 'Evde kal' çağrısında bulundu.
Futbolcularımız, Koronavirüs'e karşı alınması gereken önlemlere dikkat çekerek “#EvdeKal" çağrısında bulundu. 🙏 #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/kMM2xSRT53— Fenerbahçe SK - 🏠#EvdeKal (@Fenerbahce) April 1, 2020
Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yayınlanan videoda konuşan Fenerbahçeli oyuncular, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınması gereken önlemlere dikkati çekti.
Videoda sosyal mesafeye uyma, ellerin yıkanması, kişisel eşyaların ortak kullanılmaması, odaların havalandırılması, bol sıvı tüketilmesi, dışarı çıkılması gereken durumlarda maske takılması gibi uyarılar yapıldı.
Kaptan Emre Belözoğlu, "Korona virüse karşı mücadelede gecesini gündüzüne katan doktorlarımız ve tüm sağlık personellerimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.