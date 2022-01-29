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Spor, Futbol

Fenerbahçeli futbolcu Pelkas, eski performansını göstermek istiyor

Fenerbahçe'nin Yunan orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas, "İyi performans göstermek adına geri dönmem gerekiyor. Onun farkındayım." dedi.

Oktay Özden   | 29.01.2022
Fenerbahçeli futbolcu Pelkas, eski performansını göstermek istiyor Fotoğraf: Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı

Antalya

Fenerbahçe'nin Yunan orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas, "sarı-lacivertli futbol takımının Antalya kampında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yoğun çalıştıklarını, antrenmanların keyifli geçtiğini belirtti.

Futbolda inişlerin çıkışların olabileceğine dikkati çeken 28 yaşındaki Yunan futbolcu, işler iyi gitmediğinde hayal kırıklığı yaşanabildiğini anlattı.

Pelkas, her ne olursa olsun çalışmaya devam etmenin gerekliliğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Çünkü başarıya giden yol, bunlardan geçiyor. Sakatlığımı hiçbir şekilde mazeret olarak gösteremem. Çalışmaya devam etmem gerekiyor. İyi performans göstermek adına geri dönmem gerekiyor. Onun farkındayım. Futbolu çok seviyorum. Futbol hayatıma güçlü bir şekilde devam etmem gerekiyor. Takımım, arkadaşlarım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum."

"Ben sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğim"

Bir basın mensubunun aldığı süreyi yeterli bulup bulmadığı sorusu üzerine Pelkas, "Bu süre bazıları için yeterli, bazıları için yeterli olmayabiliyor. Bu tartışmanın içerisine girmek istemiyorum. Herkes oynamak, sahada iyi performans ortaya koymak ister. Ama bazen iyi, bazen kötü performans ortaya koyarsınız. Ben sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğim. Çünkü halen takıma yararlı olabileceğimi görüyorum. Elimden gelen her şeyi yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Pelkas, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ı nazik, adil bir çalıştırıcı olarak gördüğünü aktardı.

"Hedeflerimiz var"

Fenerbahçe'yi hak ettiği yere taşımak adına herkesin elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayan Pelkas, "Hedeflerimiz var ve başarılı olmak istiyorsak bunu beraber, hep birlikte aile olarak yapabiliriz." ifadesini kullandı.

Pelkas, taraftarın da kendilerine her zaman güç verdiğini vurguladı.

Hedeflerinin devam ettiğini dile getiren Pelkas, şunları kaydetti:

"Elbette hedeflerimiz devam ediyor. Lig de aynı şekilde. Halen bitmedi, 15 maç var daha oynanacak. Kupada da hedeflerimiz devam ediyor. Hedeflerimize maç maç bakmak durumundayız. Her maçı geldiğinde değerlendirmek gerekiyor. Şimdiden bir şey söylemek doğru değil. Her maçın havası, hikayesi farklı. İnanıyorum ki bana göre en iyi yol, maç maç odaklanıp devam etmek olacaktır."

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