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Spor, Futbol

Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-jae'den gördüğü kırmızı karta tepki

Fenerbahçe'nin Güney Koreli futbolcusu Kim Min-jae, Süper Lig'de Trabzonspor ile oynadıkları maçta zorlama bir kararla kırmızı kart gördüğünü savundu.

Hilmi Sever   | 19.10.2021
Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-jae'den gördüğü kırmızı karta tepki

İstanbul

Kim Min-jae, ilk sarı kartı erken görmesinin kendisi için sürpriz olduğunu belirterek, "Sonrasında zaten oyunda kaldığım süre boyunca bu noktada takılı kaldım. Üzerine ikinci sarı kart. Zaten futbolu bilen insanlar da oyun dışı bırakılmam için zorlama bir karar verildi diye düşünüyor. Ben kariyerim boyunca bu oyunu her zaman kurallar çerçevesinde oynamaya çalıştım. En son kırmızı kartımı 2017 sezonunda gördüm." ifadelerini kullandı.

"Bu en üst seviyede futbol oynadığım 5 yıllık kariyerimde benim için bir ilk oldu, sanırım Türkiye'de böyle deneyimlerimiz olmak zorunda." diyen Güney Koreli oyuncu, şunları kaydetti:

"Çok üzüldüm ancak elimden gelen hiçbir şey olmadığı için bir şey yapamadım. Yani takım olarak bu yaklaşıma karşı ne yapabilirdik, onu da bilmiyorum. Böyle bir şeyin takımımı Alanyaspor maçında yalnız bırakmama sebep olması benim için daha da üzücü. Fenerbahçe olarak karşılaştığımız tüm zorluklarla taraftarlarımızın da desteği ile mücadele edeceğiz. Bu da bizim en önemli görevimiz. Çünkü sezon sonunda onları mutlu etmek bizim için her şeyden önemli ve bunun öneminin farkındayız. Deplasman dönüşümüzde taraftarlarımızın yanımızda olması bizleri çok duygulandırdı. Onların sevgisine layık olacağız ve sezon sonu şampiyon olarak onları mutlu edeceğiz."

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