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Spor, Futbol

Fenerbahçeli futbolcu Diego Perotti: Dizimde hiçbir sorun yok

Fenerbahçeli futbolcu Perotti, Twitter hesabından sakatlığıyla ilgili açıklama yapan Perotti, "Sakatlığımla ilgili çıkan haberler doğru değil." dedi.

Berad Büyük   | 23.01.2021
Fenerbahçeli futbolcu Diego Perotti: Dizimde hiçbir sorun yok

İstanbul

Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcusu Diego Perotti, tedavi sürecinin devam ettiğini belirtti.

Twitter hesabından sakatlığıyla ilgili açıklama yapan Perotti, "Sakatlığımla ilgili çıkan haberler doğru değil, dizimde hiçbir sorun yok. Tendonumdan bir ameliyat oldum ve tedavi sürecim en kısa sürede iyileşmem için devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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