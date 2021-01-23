Fenerbahçeli futbolcu Diego Perotti: Dizimde hiçbir sorun yok

İstanbul
Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcusu Diego Perotti, tedavi sürecinin devam ettiğini belirtti.
Twitter hesabından sakatlığıyla ilgili açıklama yapan Perotti, "Sakatlığımla ilgili çıkan haberler doğru değil, dizimde hiçbir sorun yok. Tendonumdan bir ameliyat oldum ve tedavi sürecim en kısa sürede iyileşmem için devam ediyor." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.