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Spor, Futbol

Fenerbahçe'den VavaCars Fatih Karagümrük maçında yaşanan pozisyonla ilgili açıklama

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Vavacars Fatih Karagümrük Takımı’nın kabul etmesi halinde rakipleri ile Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yaptıkları maçın tekrar oynatılması için hazır olduklarını ifade etti.

Emrah Altunkaya  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
Fenerbahçe'den VavaCars Fatih Karagümrük maçında yaşanan pozisyonla ilgili açıklama

İstanbul

Kızılhan, VavaCars Fatih Karagümrük ile dün oynakları maçın 53. dakikasındaki tartışılan pozisyonla ilgili açıklamada bulundu.

Sezonun ilk haftasından itibaren aleyhlerinde kararlar verildiğini savunan Kızılhan, "Takımımız adına verilmeyen net bir penaltı pozisyonu es geçilmişken, sadece rakibimizin haklı penaltı beklentisi üzerinden tüm maçın kamuoyu gündemine getirilmesi yıllardır süregelen algı çalışmasına yeni bir örnektir. Bu yolla, Fenerbahçe kayrılıyor manipülasyonu yapılması, takımımıza haftalardır verilen aleni zararları manipüle etmek demektir." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın 53. dakikasında oluşan pozisyonun ve tüm maçın VAR kayıtlarının açıklanmasını beklediklerini belirten Kızılhan" Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; rakibimiz Vavacars Fatih Karagümrük Takımı’nın da onay vermesi halinde dün akşam oynadığımız müsabakayı yeniden oynamaya da hazır olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz." şeklinde görüş belirtti.

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