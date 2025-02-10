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Spor, Futbol

Fenerbahçe'den İsmail ve Çağlar'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapılan maçta sakatlanan İsmail Yüksek ile Çağlar Söyüncü'nün uyluk arka adalesinde yaralanma tespit edildiğini duyurdu.

Emre Doğan  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
Fenerbahçe'den İsmail ve Çağlar'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, iki milli futbolcunun sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Alanyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızdan İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü'nün MR görüntülemeleri Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde iki oyuncumuza da uyluk arka adale yaralanması teşhisi konulmuş olup, tedavilerine başlanılmıştır."

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