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Spor, Futbol

Fenerbahçe'den futbol kariyerine yarın nokta koyacak Bonucci'ye veda

Fenerbahçe'nin İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, aktif futbolculuk kariyerini yarın noktalıyor.

Hilmi Sever  | 25.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
Fenerbahçe'den futbol kariyerine yarın nokta koyacak Bonucci'ye veda

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal ve oyuncular, Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesinde Bonucci’ye veda etti.

Kartal ve futbolcular, imzaladıkları Fenerbahçe formasını İtalyan oyuncuya hediye etti. Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan 37 yaşındaki Bonucci, sarı-lacivertli takımın yarın İstanbulspor ile oynayacağı karşılaşmayla aktif futbolculuk kariyerini noktalayacak.

Takım adına teşekkür konuşması yapan sarı-lacivertli ekibin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, "Lider bir adamın nasıl olması gerektiğini ben şahsım adına onda çok kez gördüm. Saha içi ve saha dışında her zaman takımın yanında olduğu için ona çok teşekkür ediyorum. Bizler ve Fenerbahçe taraftarları, o burada bizimle olduğu için çok şanslı, tekrar her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Leonardo Bonucci de "Bu harika ailenin bir parçası olmak benim için bir zevkti. Saha içinde ve saha dışında en iyimi göstermeye çalıştım ama en önemlisi yarın son savaşımızı vereceğiz. Kariyerimi bir kupayla bitirmek istiyorum ve yarın şampiyon olmak için bir şansımız var. Herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

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