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Edirne'de anız alanında başlayıp meyve bahçesine sıçraya yangın söndürüldü

Edirne'de, hasat edilmiş buğday tarlasında başlayıp ceviz ve badem ağaçlarının bulunduğu bahçeye sıçrayan yangın söndürüldü.

Gökhan Zobar  | 17.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
Edirne'de anız alanında başlayıp meyve bahçesine sıçraya yangın söndürüldü Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Merkeze bağlı Üyüklütatar köyünde bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Anız alanında başlayan yangın yakınındaki meyve bahçesine sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle yaklaşık 40 badem ve ceviz ağacının olduğu bahçe ile 10 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Öte yandan aynı köyde çıkan başka bir anız yangını da itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

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