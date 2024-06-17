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Spor, Futbol, EURO 2024

EURO 2024'te C Grubu'nda ilk maçlar tamamlandı

Süha Gür  | 17.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
EURO 2024'te C Grubu'nda ilk maçlar tamamlandı

Gelsenkirchen

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda ilk maçlar sona erdi.

Almanya'nın 10 şehir ve stadında organize edilen Avrupa'nın futbolda milli takımlar düzeyindeki en önemli turnuvasında İngiltere, Danimarka, Slovenya ve Sırbistan'ın yer aldığı C Grubu'nda ilk maçlar oynandı.

Grupta günün ilk maçında Slovenya, Danimarka ile 1-1 berabere kaldı ve her iki takımda 1'er puana razı oldu.

Son finalist İngiltere ise Arena AufSchalke'de Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Yıldız oyuncusu Jude Bellingham'ın tek golüyle rakibini mağlup eden İngiltere, grupta ilk maçlar sonunda avantajı sağladı.

Puan durumu

İlk hafta maçlarının ardından C Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:

TakımOGBM

AG

YGAVPuan
İngiltere11001013
Danimarka10101101
Slovenya10101101
Sırbistan100101-10


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