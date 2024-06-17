Dolar
32.77
Euro
35.08
Altın
2,332.78
ETH/USDT
3,594.60
BTC/USDT
66,474.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, EURO 2024

İngiltere, genç futbolcusu Bellingham ile güldü

İngiltere, EURO 2024 C Grubu'nda karşılaştığı Sırbistan'ı 20 yaşındaki oyuncusu Jude Bellingham'ın tek golüyle geçti

Süha Gür  | 17.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
İngiltere, genç futbolcusu Bellingham ile güldü

Gelsenkirchen

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda Sırbistan ile karşılaşan İngiltere, rakibini gözde ismi Jude Bellingham'ın tek golüyle devirdi.

Karşılaşmaya etkili başlayan İngiltere, 20 yaşındaki oyuncusu Jude Bellingham'ın 13. dakikadaki golüyle öne geçti. İlk yarıda daha etkili görünen İngiltere, ikinci golü ise bulamadı ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıda oyun dengeli geçerken, İngilizler'in 77. dakikada Kane'in kafa vuruşunda bir topu direkten döndü. Kalan bölümde rakibine gol izni tanımayan İngiltere, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Tadic yedek başladı

Sırbistan'ın takım kaptanı Fenerbahçeli Dusan Tadic, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

İlk yarıyı 1-0 yenik kapatan Sırbistan'da teknik direktör Dragan Stojkovic, gole ihtiyacı olduğu bölümde kurtarıcı olarak Dusan Tadic'i oyuna dahil etti.

Tadic, 61. dakikada Aleksandar Mitrovic'in yerine oyuna girdi.

Stat: Arena AufSchalke

Hakemler: Daniele Orsato, Ciro Carbone, Alessandro Giallatini (İtalya)

Sırbistan: Rajkovic, Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic, Gudelj (Dk. 46 Ilic), Milinkovic-Savic, Lukic (Dk. 61 Jovic), Zivkovic (Dk. 74 Birmancevic), Kostic (Dk. 43 Mladenovic), Vlahovic, Mitrovic (Dk. 46 Tadic)

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Alexander-Arnold (Dk. 69 Callagher), Rice, Saka (Dk. 76 Bowen), Bellingham (Dk. 86 Mainoo), Foden, Kane

Gol: Dk. 13 Bellingham (İngiltere)

Sarı kartlar: Dk. 39 Gudelj, Dk. 75 Tadic (Sırbistan)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda İngiltere, Sırbistan'ı 1-0 yendi.

13. dakikada İngiltere öne geçti. Savunma arasına atılan pasa hareketlenen Saka'nın sağ kanattan sıfıra yakın noktadan yaptığı ortada altıpas üzerinde rakibinden önce meşin yuvarlağa kafasını uzatan Bellingham'ın kafa vuruşunda, top filelere gitti: 0-1

77. dakikada İngiltere 2. gole çok yaklaştı. Sağdan Bowen'ın etkili ortasında penaltı noktası civarında topa iyi yükselen Kane'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesinin ardından üst direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma, İngiltere'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca, kurban kesimi sırasında 16 bin kişinin yaralandığını açıkladı
Bakan Yerlikaya'dan, şehit Astsubay Kaya'nın Konya'daki ailesine bayram ziyareti
Yalova'da kaçan kurbanlık boğa çocuk parkına girdi
Kars'ta bir ev ile 3 ahır ve samanlık yandı
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

EURO 2024'te C Grubu'nda ilk maçlar tamamlandı

EURO 2024'te C Grubu'nda ilk maçlar tamamlandı

İngiltere, genç futbolcusu Bellingham ile güldü

Son yarı finalist Danimarka, öne geçtiği maçta Slovenya ile berabere kaldı

A Milli Futbol Takımı'nda bayramlaşma

A Milli Futbol Takımı'nda bayramlaşma
İngiltere'nin yıldız golcüsü Kane, EURO 2024'te tarih yazmak istediklerini vurguladı

İngiltere'nin yıldız golcüsü Kane, EURO 2024'te tarih yazmak istediklerini vurguladı
Hollanda, Polonya'yı geriden gelerek mağlup etti

Hollanda, Polonya'yı geriden gelerek mağlup etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet