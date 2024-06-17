İngiltere, genç futbolcusu Bellingham ile güldü

Gelsenkirchen
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda Sırbistan ile karşılaşan İngiltere, rakibini gözde ismi Jude Bellingham'ın tek golüyle devirdi.
Karşılaşmaya etkili başlayan İngiltere, 20 yaşındaki oyuncusu Jude Bellingham'ın 13. dakikadaki golüyle öne geçti. İlk yarıda daha etkili görünen İngiltere, ikinci golü ise bulamadı ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
İkinci yarıda oyun dengeli geçerken, İngilizler'in 77. dakikada Kane'in kafa vuruşunda bir topu direkten döndü. Kalan bölümde rakibine gol izni tanımayan İngiltere, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Tadic yedek başladı
Sırbistan'ın takım kaptanı Fenerbahçeli Dusan Tadic, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.
İlk yarıyı 1-0 yenik kapatan Sırbistan'da teknik direktör Dragan Stojkovic, gole ihtiyacı olduğu bölümde kurtarıcı olarak Dusan Tadic'i oyuna dahil etti.
Tadic, 61. dakikada Aleksandar Mitrovic'in yerine oyuna girdi.
Stat: Arena AufSchalke
Hakemler: Daniele Orsato, Ciro Carbone, Alessandro Giallatini (İtalya)
Sırbistan: Rajkovic, Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic, Gudelj (Dk. 46 Ilic), Milinkovic-Savic, Lukic (Dk. 61 Jovic), Zivkovic (Dk. 74 Birmancevic), Kostic (Dk. 43 Mladenovic), Vlahovic, Mitrovic (Dk. 46 Tadic)
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Alexander-Arnold (Dk. 69 Callagher), Rice, Saka (Dk. 76 Bowen), Bellingham (Dk. 86 Mainoo), Foden, Kane
Gol: Dk. 13 Bellingham (İngiltere)
Sarı kartlar: Dk. 39 Gudelj, Dk. 75 Tadic (Sırbistan)
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda İngiltere, Sırbistan'ı 1-0 yendi.
13. dakikada İngiltere öne geçti. Savunma arasına atılan pasa hareketlenen Saka'nın sağ kanattan sıfıra yakın noktadan yaptığı ortada altıpas üzerinde rakibinden önce meşin yuvarlağa kafasını uzatan Bellingham'ın kafa vuruşunda, top filelere gitti: 0-1
77. dakikada İngiltere 2. gole çok yaklaştı. Sağdan Bowen'ın etkili ortasında penaltı noktası civarında topa iyi yükselen Kane'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesinin ardından üst direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşma, İngiltere'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.