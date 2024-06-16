TSK Spor Gücü Ateşli Silahlar Erkek Tabanca Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
İsviçre'de düzenlenen Ordulararası Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonasında, TSK Spor Gücü Ateşli Silahlar Erkek Tabanca Takımı şampiyon oldu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ordulararası Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası, 10-15 Haziran'da İsviçre'nin Thun bölgesinde düzenlendi.
TSK Spor Gücü Ateşli Silahlar Erkek Tabanca Takımı'nın Avrupa şampiyonu olduğu turnuvada, Teğmen Ömer Özder, Ateşli Silahlar Erkek Tabanca ferdi tasnifte Avrupa ikinciliğini elde etti.
Açıklamada, "TSK Spor Gücü Ateşli Silahlar Erkek Tabanca Takımımızı ve personelimizi tebrik ediyor, kendilerine başarılarının devamını diliyoruz." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.