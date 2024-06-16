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Spor

TSK Spor Gücü Ateşli Silahlar Erkek Tabanca Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

İsviçre'de düzenlenen Ordulararası Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonasında, TSK Spor Gücü Ateşli Silahlar Erkek Tabanca Takımı şampiyon oldu.

Oğuzhan Sarı  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
TSK Spor Gücü Ateşli Silahlar Erkek Tabanca Takımı, Avrupa şampiyonu oldu Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ordulararası Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası, 10-15 Haziran'da İsviçre'nin Thun bölgesinde düzenlendi.

TSK Spor Gücü Ateşli Silahlar Erkek Tabanca Takımı'nın Avrupa şampiyonu olduğu turnuvada, Teğmen Ömer Özder, Ateşli Silahlar Erkek Tabanca ferdi tasnifte Avrupa ikinciliğini elde etti.

Açıklamada, "TSK Spor Gücü Ateşli Silahlar Erkek Tabanca Takımımızı ve personelimizi tebrik ediyor, kendilerine başarılarının devamını diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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