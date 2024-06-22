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Spor, Futbol

Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik ve idari kadro ile futbolcular sağlık kontrolünden geçti.

Yunus Kaymaz  | 22.06.2024 - Güncelleme : 22.06.2024
Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcular sağlık kontrolünden geçti

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho, teknik ve idari kadro ile futbolcular, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Kan tetkikleriyle başlayan sağlık kontrolünde, teknik heyet ve futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testleriyle tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekipte, sağlık kontrollerine yarın devam edilecek.

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