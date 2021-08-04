Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı bırakıldı

İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon planlaması doğrultusunda teknik direktör Vitor Pereira'nın kararıyla iki oyuncunun çalışmalarını takımdan ayrı sürdüreceği belirtildi.
Öte yandan, söz konusu oyuncuların gelecek planlamasıyla ilgili çalışmaların yürütüldüğü de ifade edildi.
Bilgilendirme | Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir. pic.twitter.com/qnkd582s7e— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 4, 2021
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