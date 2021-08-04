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Spor, Futbol

Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe Kulübü, Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Süha Gür   | 04.08.2021
Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı bırakıldı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon planlaması doğrultusunda teknik direktör Vitor Pereira'nın kararıyla iki oyuncunun çalışmalarını takımdan ayrı sürdüreceği belirtildi.

Öte yandan, söz konusu oyuncuların gelecek planlamasıyla ilgili çalışmaların yürütüldüğü de ifade edildi.


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