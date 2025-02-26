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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Süha Gür, Ömer Faruk Salman  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

İstanbul/Gaziantep

Gaziantep Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Grubunda ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 ile geçen Fenerbahçe, ikinci müsabakasında da sahasında Erzurumspor FK'yi 5-0 mağlup etmişti.

Sarı-lacivertliler, 2 maçta topladığı 6 puanla grubunda averajla lider durumda bulunuyor.

2 eksik

Fenerbahçe, kupa müsabakasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Diego Carlos ile İsmail Yüksek, Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.

Kadroda rotasyon

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yoğun maç programı sebebiyle futbolcuları dinlendirmek adına Gaziantep FK deplasmanında rotasyonlu bir kadro tercihinde bulunacak.

Lig maçlarında fazla şans bulamayan futbolcuların yarınki mücadelede ilk 11'de olması bekleniyor.

Gaziantep FK 3. sırada

Grubun ilk maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Gaziantep FK, ikinci maçta ise deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu.

Kırmızı-siyahlılar, 2 maçta topladığı 3 puanla grubunda averaj ile 3. sırada bulunuyor.

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